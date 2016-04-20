Туреччина запропонувала прийняти Грузію в НАТО без Плану дій щодо членства

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Грузія-online.

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На його думку, Грузія відповідає всім вимогам для членства в НАТО. "Ми повністю підтримуємо вступ Грузії в НАТО. Ми ставимо це питання на всіх зустрічах міністрів НАТО, говорили про це два роки тому на Уельському саміті. Варшавський саміт НАТО має бути самітом розширення. Ми запросили Чорногорію для вступу в альянс. Боснія-Герцеговина, Македонія, Грузія також чекають аналогічного запрошення. Я поставлю це питання на міністеріалі НАТО у травні в Брюсселі. Зрозуміло, Туреччина не може дати Грузії гарантію, однак ми вважаємо, що Грузія заслуговує членство НАТО, оскільки вона задовольняє всі вимоги. Думаю, що вступити до альянсу без Плану дій щодо членства, Грузія може прямо отримати запрошення. Технічно це цілком можливо", - сказав глава МЗС Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, у лютому генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Грузія наближається до Альянсу, проводячи реформи і роблячи внесок у спільну безпеку. Він зазначив, що альянс зобов'язався допомагати Грузії на шляху до членства. (У 2011 році у НАТО назвали Грузію країною-претендентом на членство в альянсі).