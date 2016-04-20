Ходорковський про справу ЮКОСа: Мої друзі продовжать протистояння

"Захід вирішив послабити тиск. Мої друзі продовжать протистояння. Я ж ішов і йду до зміни режиму іншим шляхом", - написав Ходорковський на своїй сторінці у Twitter.

Раніше його прес-секретар Кюлле Піспанен відкинула звинувачення Слідчого комітету Росії, який заявив, що підприємець незаконно придбав акції компанії. Вона також зазначила, що Ходорковський вже понад десять років не є "бенефіціаром ЮКОСу" і не має ніякого відношення до позову акціонерів компанії, передає Радіо Свобода.

Запад решил ослабить давление. Мои друзья продолжат противостояние. Я же шел и иду к смене режима другим путем. https://t.co/05iIl9qlPd — Ходорковский Михаил (@mich261213) 20 квітня 2016 р.

У Кремлі привітали сьогоднішнє рішення суду в Гаазі. Як заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, Москва з самого початку цього процесу наполягала на тому, що рішення арбітражу «не враховувало найважливіші аспекти міжнародного права». А саме той факт, як пояснив Пєсков, що Росія не ратифікувала Енергетичну хартію, на підставі якої акціонери ЮКОСу подали судові позови.

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Як повідомляв УНІАН, рішення на користь Росії може звільнити рахунки та майно, що належать державним компаніям за кордоном, які були заморожені в той час, як GML Ltd., холдингова компанія, що належить чотирьом колишніх власників ЮКОСа, намагалася отримати компенсацію. У GML заявили, що компанія планує оскаржити рішення окружного суду в Гаазі.