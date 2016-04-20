"Добровільне повернення на батьківщину": Рекордна кількість прохачів притулку покинули Фінляндію

Рекордна кількість прохачів притулку за перші місяці року покинула Фінляндію з власної ініціативи у рамках програми добровільного повернення на батьківщину, повідомляє Уle.fi з посиланням на імміграційну службу.

За даними служби, в лютому-березні країну добровільно покинули близько 350 осіб, більшість з них – іракці.

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В імміграційній службі також повідомляють, що більшість з тих, хто скористався послугами програми добровільного повернення на батьківщину, відкликали свою заяву на надання притулку. Близько чверті виїхали після отримання відмови на свою заяву.

В рамках системи добровільного повернення на батьківщину прохачам притулку оплачується квиток на літак та інші витрати, пов'язані з від'їздом з країни. Крім того, їм за заявкою може бути надана додаткова фінансова допомога в розмірі не більше 200 євро.

У загальній складності системою добровільного повернення на батьківщину скористалися понад 900 осіб.

У загальній складності в Фінляндію за минулий рік і початок цього року приїхало близько 35 тисяч шукачів притулку. Рішення по своїй справі все ще очікують близько 25 тисяч чоловік.