Суд у Норвегії визнав умови ув'язнення терориста Брейвіка "негуманними"

Воно, на його думку, полягало в утриманні в одиночній камері, передає Deutsche Welle.

"Суд (…) прийняв рішення, що умови ув'язнення є негуманними", - ідеться в заяві суду одного з районів Осло. На думку суддів, ізоляція Брейвіка порушує Європейську конвенцію прав людини. Тепер держава має сплатити юридичні витрати Брейвіка - 331 тисячу норвезьких крон (35 850 євро).

Суд, однак, вирішив, що право Брейвіка на листування не було порушене. Раніше екстреміст просив зняти обмеження на листування та відвідини, щоб він міг спілкуватися зі своїми прихильниками. Держава виправдовувала обмеження тим, що Брейвік є "надзвичайно небезпечним", а його прихильники можуть планувати напади у майбутньому.

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Нагадаємо, Андерс Брейвік 22 липня 2011 року скоїв два теракти: вибух в урядовому кварталі в Осло і напад на молодіжний табір правлячої Норвезької робочої партії на острові Утойя. В результаті загинули 77 осіб. Суд засудив Брейвіка до 21 року в'язниці — це максимальне покарання, передбачене місцевим законодавством. Він утримується в одиночній камері.

Перебуваючи у в'язниці, Брейвік кілька разів скаржився на умови укладання. Наприклад, у червні 2015 він заявив, що тюремна влада перехоплює його листи, адресовані ЗМІ.