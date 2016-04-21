У Росії заявили, що не приймуть заяву Латвії про збитки за радянську окупацію

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає РІА Новости.

"Наша позиція в цьому питанні добре відома: ми не сприймаємо як самі про затвердження окупації прибалтійських держав Радянським Союзом, так і пов'язані з цим абсурдні, абсолютно безпідставні — правові, ні історичні підстави (заяви - Ред.), які висувають суть претензій на адресу Росії, в тому числі матеріального характеру", - сказала вона.

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Вона уточнила, що ця позиція повною мірою стосується й відповідної нещодавної заяви представника латвійської урядової комісії з підрахунку завданих СРСР економічних збитків Латвії.

Раніше міністри юстиції Естонії, Латвії і Литви у Ризі підписали меморандум про співпрацю, у якому узгоджені дії з висування Росії вимоги про відшкодування шкоди за радянську окупацію.