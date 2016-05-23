У Латвії прокуратура пред'явила обвинувачення організатору поїздок до окупованого Криму

Як повідомляє Delfi, наприкінці квітня Поліція безпеки звернулася до прокуратури Ризького судового округу щодо кримінального переслідування особи, яка організувала туристичні поїздки до Криму.

Окружна прокуратура Риги пред'явила обвинувачення одній особі, яка обвинувачується в організації туристичних поїздок до Криму.

Кримінальний процес було розпочато за фактом порушення заборони Європейського Союзу надавати послуги, які безпосередньо пов'язані з туристичною діяльністю в Криму і Севастополі.

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Поліція безпеки вважає, що зібрано достатньо доказів, щоб розпочати кримінальне переслідування стосовно однієї фізичної особи за умисне порушення нормативних актів, які регулюють в Латвії застосування санкцій, встановлених законодавством ЄС та іншими міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 17 червня 2015 року поліція провела обшуки в компанії Mkbc Tour, яка організовувала туризм до Криму і Севастополя. Представник турфірми заявила, що до Криму було продано чотири путівки в травні та червні. У фірмі нарікають, що не були поінформовані про те, що організовувати подорожі до Криму заборонено.