Наступ ІДІЛ у Сирії: терористи захопили кілька населених пунктів поблизу Алеппо - ВВС

Як повідомляє Російська служба ВВС, за останніми даними, бойовики дійшли до околиць міста Аазаз на північ від Алеппо.

Читайте такожВолонтери розсекретили дані російських офіцерів у Сирії (інфографіка)

Зазначається, що міжнародна організація "Лікарі без кордонів" вже евакуювала свій госпіталь, що знаходився в цьому районі.

Крім того, раніше сьогодні начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудський повідомив, що після оголошення перемир'я в Сирії екстремістські угруповання захопили ряд сирійських населених пунктів, які раніше контролювалися урядовими військами Асада.

Він додав, що авіація РФ з 20 травня активізувала удари в Сирії по об'єктах незаконного нафтовидобутку і контрабанди нафтопродуктів.

Раніше курди заявили, що спільно з арабськими опозиційними угрупованнями Сирії почали наступ на так звану столицю екстремістської організації "Ісламська держава" місто Ракку.