Екс-головний редактор телеканалу "Дождь" назвав Путіна і Медведчука "одним народом"

Про це в інтерв'ю Ліга.Новости розповів колишній головний редактор телеканалу Дождь, російський письменник, режисер, автор книги "Вся кремлівська рать" Михайло Зигар.

"Адже як: кілька разів там був, у Криму відпочивав, Ротару слухав - спільний культурний бекграунд. Коли він говорить, що ми - єдиний народ, то абсолютно вірить у це", - вважає журналіст РФ.

Крім того, за словами екс-головного редактора "Дождя", у Путіна є Віктор Медведчук, який завжди готовий це підтвердити. "Ось Путін і Медведчук - це один народ. Така споріднена душа, коли познайомилися з людиною вже в дорослому віці, але здається, що знали її все життя", - розповів Зигар.

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Також він нагадав, як 26 травня, в день обміну Надії Савченко, на сайті Кремля з'явився дуже цікавий ролик. "Медведчук в ньому - як рояль з кущів - раптом з'являється у ролі посередника між громадянками Росії і президентом країни. Що ж, найкоротший шлях", - підсумував російський журналіст.

Раніше Зигар заявляв, що для президента Російської Федерації Володимира Путіна українське питання завжди було дуже важливим, і саме в Україні він отримав першу психологічну травму.