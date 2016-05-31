Президент Аргентини оголосив про переведення у країну своїх коштів з офшору

"Я дав вказівки керуючому перевести ці заощадження в Аргентину", - сказав він журналістам. За словами глави, дані кошти можуть піти на купівлю облігацій аргентинського казначейства, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

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Минулого тижня Макрі подав свою першу декларацію в якості глави держави. Згідно їй, стан президента за рік зросла майже у два рази: з 52,9 млн песо до 110 млн песо.

У квітні аргентинська прокуратура попросила суд провести розслідування щодо Макрі, підозрюваного в умисному приховуванні своїх зв'язків з компаніями, зареєстрованими в офшорах. Президент відкинув звинувачення в порушенні закону і подав до суду прохання перевірити всі подані ним податкові декларації та інші документи.

Як повідомляв УНІАН, чоловік, який передав журналістам "панамський архів", заявив, що не працює на яку-небудь державу або спецслужбу. Викривач під псевдонімом Джон Доу вимагає від влади держав прийняття законів про обов'язкову публікацію даних комерційних компаній.