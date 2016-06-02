Передозування опіоідами стало причиною смерті короля ритм-енд-блюзу Прінса

Про це розповіли джерела в правоохоронних органах, близькі до розслідування обставин смерті знаменитості, повідомляє ТАСС з посиланням на АР.

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Як повідомляв раніше відомий у місті Міннеаполіс (штат Міннесота) адвокат Вільям Маузі, Прінс незадовго до своєї смерті звернувся до нарколога Ховарда Корнфілда, щоб позбутися залежності від сильних болезаспокійливих ліків. Консультація з лікарем, однак, не відбулася через раптову смерть виконавця 21 квітня.

Співак не залишив заповіт, розмір спадщини поки не визначено. В його будинку були знайдені знеболюючі ліки і рецепти на їх придбання. В даний час експерти з'ясовують, чи зіграли ці ліки яку-небудь роль у причині смерті музиканта.