Польща підготує 35 тисяч людей на випадок захисту від Росії

Формування цих сил територіальної оборони почнеться у вересні, і вже відомо, хто їх очолить, заявив міністр оборони Польщі Антоні Мачеревич, передає Бі-бі-сі.

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До складу цих підрозділів увійдуть цивільні волонтери, які пройшли військову підготовку.

Акцент у підготовці нових військових частин буде зроблений на протидію супротивнику в умовах так званої гібридної війни - на зразок конфлікту на сході України.

Раніше стало відомо, що Польща також отримає допомогу від НАТО. Один з батальйонів альянсу буде розміщений на території країни, ще три - в сусідніх балтійських державах - Естонії, Латвії і Литві.

Загальна кількість військовослужбовців НАТОу цих батальйонах складе 4 тис. осіб.

Остаточні деталі цього розміщення стануть відомі в ході саміту альянсу у Варшаві, який пройде з 8 по 9 липня.