Міністр оборони Грузії: РФ формує новий світовий порядок і на це треба дати серйозну відповідь

Таку заяву зробила міністр оборони Грузії Тінатін Хідашелі на глобальному форумі у польському Вроцлаві, повідомляє "Грузія Online". "Необхідно дати дуже серйозну відповідь. Сьогодні ми бачимо світ, який йде за діями Кремля. Ми знаходимося в деякому режимі відповідей. Ми реагуємо на їх дії, і саме це ускладнює становище", - сказала грузинський міністр.

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Тінатін Хідашелі зазначила, що Варшавський саміт у липні дасть можливість довести, що НАТО єдине. "Важливо, щоб всі переконалися, що Росія не веде окремі ігри з різними країнами", - сказала міністр.

Вона підкреслила, що вже настав час для прийняття сміливих рішень. "Хотілося б, щоб Варшавський саміт став можливістю довести Росії, що альянс сам приймає рішення, і Росія не має права вето на будь-яке його рішення. Альянс повинен показати, що вільна і безпечна Європа поширюється не тільки на країни-члени НАТО; Альянс повинен довести, що нинішній світ не будує нову берлінську стіну, або нову залізну завісу між країнами 5-ї статті та іншими країнами, якими поступиться Росії"- зазначила Тінатін Хідашелі.