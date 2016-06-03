Міністр оборони Грузії: РФ формує новий світовий порядок і на це треба дати серйозну відповідь
На сьогоднішній день РФ встановлює нове міжнародне право, формує новий світовий порядок, змінює все, про що домовився цивілізований світ після другої світової війни.
Таку заяву зробила міністр оборони Грузії Тінатін Хідашелі на глобальному форумі у польському Вроцлаві, повідомляє "Грузія Online". "Необхідно дати дуже серйозну відповідь. Сьогодні ми бачимо світ, який йде за діями Кремля. Ми знаходимося в деякому режимі відповідей. Ми реагуємо на їх дії, і саме це ускладнює становище", - сказала грузинський міністр.
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Тінатін Хідашелі зазначила, що Варшавський саміт у липні дасть можливість довести, що НАТО єдине. "Важливо, щоб всі переконалися, що Росія не веде окремі ігри з різними країнами", - сказала міністр.
Вона підкреслила, що вже настав час для прийняття сміливих рішень. "Хотілося б, щоб Варшавський саміт став можливістю довести Росії, що альянс сам приймає рішення, і Росія не має права вето на будь-яке його рішення. Альянс повинен показати, що вільна і безпечна Європа поширюється не тільки на країни-члени НАТО; Альянс повинен довести, що нинішній світ не будує нову берлінську стіну, або нову залізну завісу між країнами 5-ї статті та іншими країнами, якими поступиться Росії"- зазначила Тінатін Хідашелі.