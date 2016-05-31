Генсек НАТО: Ми не хочемо нової "холодної війни"

Про це у вівторок, 31 травня, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у Варшаві після зустрічі з міністром оборони Польщі Антонієм Мачеревичем, передає Deutsche Welle.

"Ми не хочемо нової "холодної війни". Ми не хочемо нової гонки озброєнь", - наводить слова Столтенберга агенція dpa. "Наша мета - більш позитивні відносини з Росією, засновані на більшій співпраці. Принаймні, нам слід працювати на досягнення більш прогнозованих відносин", - додав генсек Альянсу.

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Крім того, на думку Столтенберга, НАТО зацікавлений у пошуку "каналів комунікації та політичному діалозі". На тлі цього Альянс воліє провести наступну зустріч на рівні послів з Росією до липня 2016 року, тобто до проведення наступного саміту НАТО, що має відбутися 8-9 липня у Варшаві.

Саме на цьому саміті планують ухвалити рішення про розміщення чотирьох батальйонів з інших країн-членів НАТО на території Польщі та трьох країн Балтії. Раніше ці плани викликали критику з боку Росії.

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Попри те, що остаточного рішення ще не ухвалили, міністр оборони Польщі Антоній Мачеревич впевнений у позитивному рішенні. "Наші сьогоднішні переговори підтвердили, що як у Польщі, так і в державах Балтії розмістять чотири з'єднання - чотири батальйони, що дислокуватимуться на засадах ротації", - сказав керівник оборонного відомства Польщі.

Разом з тим, на погляд Столтенберга, Варшавський саміт НАТО відбудеться у "критичний момент" для Альянсу на тлі агресивної політики Росії, загрози тероризму й інших викликів. Так, зокрема, Столтенберг виокремив "агресивнішу Росію, що погрожує своїм сусідам", насильство на Близькому Сході та Північній Африці, тероризм, кібератаки та поширення балістичних ракетних озброєнь, передає агенція AP.