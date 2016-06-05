Повідомлення про смерть комедійного голлівудського актора виявилося жартом

16:04, 05 червня 2016
Світ
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З'явилося повідомлення, що спростовує інформацію про смерть комедійного голлівудського актора Джека Блека.

Блэк Джек / en.wikipedia.org

У Twitter американської рок-гурту Tenacious D, в якій грає актор, з'явилося спростування.

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"Заспокойтеся! Це просто жарт, подивіться в камеру", — йдеться у повідомленні.

"Легенда жива, все нормально", — повідомляється в Twitter.

Раніше в американському сатиричному рок-гурті Tenacious D повідомили про смерть актора Джека Блека, який грає у цьому колективі.

Актор Джек Блек відомий за ролями в таких фільмах, як "Відпустка за обміном", "Ворог держави", "Школа року", "Секретні матеріали", "Солдати невдачі", "Джонні Стерв'ятник".

Він - дворазовий номінант на премію "Золотий глобус" (2004, 2013).

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