Повідомлення про смерть комедійного голлівудського актора виявилося жартом
З'явилося повідомлення, що спростовує інформацію про смерть комедійного голлівудського актора Джека Блека.
У Twitter американської рок-гурту Tenacious D, в якій грає актор, з'явилося спростування.
Читайте такожВ організмі співака Прінса знайшли сліди сильних знеболювальних - CNN
"Заспокойтеся! Це просто жарт, подивіться в камеру", — йдеться у повідомленні.
Calm down guys! It's just a prank bro, look there's the camera... pic.twitter.com/eUTYOHwarB— Tenacious D (@RealTenaciousD) June 5, 2016
"Легенда жива, все нормально", — повідомляється в Twitter.
The Legend is still alive, it is ok guys :)— Tenacious D (@RealTenaciousD) June 5, 2016
Раніше в американському сатиричному рок-гурті Tenacious D повідомили про смерть актора Джека Блека, який грає у цьому колективі.
Актор Джек Блек відомий за ролями в таких фільмах, як "Відпустка за обміном", "Ворог держави", "Школа року", "Секретні матеріали", "Солдати невдачі", "Джонні Стерв'ятник".
Він - дворазовий номінант на премію "Золотий глобус" (2004, 2013).