Ikea відкличе десятки мільйонів шаф через загибель дітей

Як повідомляють американські ЗМІ, відкликання стосується серії комодів і шаф MALM. Компанія також повністю зупиняє їх продаж, передає Бі-бі-сі. Шафи й комоди MALM вже прибрані з сайту Ikea.

Мільйонам тих, хто вже купив подібні шафи, повернуть гроші або нададуть кредит на нові покупки в магазинах Ikea, повідомляє телеканал NBC.

Читайте такожIKEA шукає землю в Києві для будівництва магазину В заяві Ikea говориться, що причиною відкликання стала трагічна смерть кількох дітей. У компанії заявили, що в будинках їх клієнтів знаходяться небезпечні товари, і Ikea збирається це виправити.

Компанія підтвердила, що з 2014 року три дитини загинули після того, як комоди перекинулися і придавили їх. Жертвами шаф стали діти у віці від року до двох років. Ikea також отримала десятки повідомлень про інциденти з цими шафами, які закінчилися травмами.

Комісія з безпеки споживчих товарів США і сама компанія заявила, що шафи можуть бути безпечними лише у разі, якщо вони прикручені до стіни. У минулому році компанія оголосила про програму ремонту цих комодів і почала роздавати клієнтам спеціальні набори, що дозволяють прикрутити шафи до стіни. Всього за рік компанія роздала 300 тисю таких наборів.

Небезпечні комоди продавалися більше 10 років. Вони користувалися популярністю завдяки низькій ціні. За даними Philly.com відкликання торкнеться 29 млн продуктів, які потрапили під програму ремонту в 2015 році.