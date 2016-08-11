Еквадор дозволив Швеції допитати Ассанжа в лондонському посольстві

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на заяву МЗС Еквадору, генеральний прокурор країни позитивно відповів на поданий Швецією в червні запит про зустрічі та бесіди з Ассанжем.

Зустріч пройде в посольстві Еквадору в Лондоні, її дата буде призначено найближчим часом.

Перша пропозиція зустрітися з Ассанжем для допиту на території посольства Еквадору зробив шведській владі чотири роки тому, наголошується в заяві.

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"Протягом більш ніж чотирьох років уряд Еквадору пропонує організувати допит Джуліана Ассанжа на території посольства Еквадору у Великобританії, а також пропонує інші політичні і юридичні заходи, які могли б задовольнити всі сторони, залучені в юридичний процес проти Джуліана Ассанжа", - йдеться в заяві.

Юридичною підставою для допиту буде підписана країнами в минулому грудні угода про співробітництво в боротьбі зі злочинністю, додає МЗС Еквадору, підкреслюючи, що Ассанжа на території країни як і раніше, надано притулок.

Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року.

Шведські прокурори хочуть допитати Ассанжа у справі про нібито мали місце в середині 2010 року зґвалтуванні і сексуальних домаганнях по відношенню до двох жінок-волонтерів WikiLeaks, які не подавали формальних позовів. Сам він відкидає звинувачення і вважає своє переслідування політично мотивованим.

Сайт WikiLeaks отримав популярність після публікації секретних матеріалів Пентагону, Держдепартаменту та інших державних органів США.

Раніше робоча група ООН з незаконного позбавлення волі опублікувала доповідь, в якій говориться, що Великобританія і Швеція незаконно утримували Ассанжа.