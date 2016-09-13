Обама обіцяє не підписувати закон про позови до Саудівської Аравії

Про це пише Бі-Бі-Сі з посиланням на повідомлення Білого дому.

Як заявив представник Білого дому Джош Ернест, якщо цей документ стане законом, висока ймовірність того, що таким же чином будуть подаватися позови і проти американських громадян.

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Раніше, після того, як Конгрес ухвалив цей законопроект, шість арабських держав висловили стурбованість і заявили, що цей документ порушує міжнародне законодавство.

Крім того, Саудівська Аравія пригрозила розпродати американські активи на 750 млрд доларів у разі прийняття такого закону.

Раніше УНІАН повідомляв, що Конгрес США прийняв закон, що дозволяє родичам жертв атак 11 вересня 2001 року подавати в суд на Саудівську Аравію, однак президент Барак Обама має намір застосувати щодо закону право вето.

Однак конгрес США може не допустити ветування, якщо документ підтримають дві третини всіх членів палати представників і сенату.

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Влада Саудівської Аравії неодноразово заперечувала будь-яку роль країни в нападах на США 11 вересня.

Теорії про причетність королівства до подій 11 вересня породив той факт, що 15 з 19 терористів, що спрямували в той день викрадені авіалайнери на американські міста, виявилися громадянами Саудівської Аравії.

Рідні загиблих намагалися засудити членів королівської сім'ї Саудівської Аравії, саудівські банки та благодійні організації, які підозрюються у фінансуванні ісламістів. Однак ці спроби виявилися безуспішними, оскільки американський закон 1976 року надає іншим державам значний імунітет від американських судових позовів.

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Законопроект передбачає, що така недоторканість більше не буде надаватися іноземним державам, що несуть відповідальність за теракти, в результаті яких американці загинули на території США.

На підтримку цієї законодавчої ініціативи раніше висловлювалася кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.