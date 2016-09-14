Нова конституція Туркменістану дозволяє Бердимухамедову бути президентом довічно

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», попередні вибори президента Туркменістану відбулися у 2012 році, наступні повинні пройти в 2017-у.

Стати довічним президентом Бердимухамедову дозволяють дві принципові зміни в Основному законі. Знято віковий ценз для кандидатів - досі обиратися президентом можна було тільки до 70 років, а тепер ця норма скасована. Зараз Бердимухамедову 59 років. Друге нововведення - збільшення терміну президентських повноважень з п'яти до семи років.

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Нову редакцію Конституції одноголосно прийняв парламент Туркменістану. Голосування проходило на засіданні Ради старійшин (дорадчий представницький орган під керівництвом президента, його основне завдання - підсилити політику уряду авторитетом старійшин). На цьому ж засіданні Бердимухамедов підписав закон, після чого він відразу ж вступив у силу.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на 79-му році життя помер президент Узбекистану Іслам Карімов. Він був єдиним керівником країни з 1991 року. До цього протягом двох років він був першим секретарем ЦК Компартії Узбецької РСР.