В ООН закликали градоначальників переосмислити концепцію планування міст

Про йдеться в посланні Генерального секретаря ООН, присвяченому Всесвітньому дню Хабітат, який відзначається 3 жовтня, передає Центр новин ООН.

На сьогоднішній день приблизно чверть городян проживають в нетрях або неформальних поселеннях

«В результаті стрімкої урбанізації росте число бідняків, які проживають у небезпечних умовах, в тісноті або не мають доступу до базових послуг, включаючи водопостачання, електропостачання, медичне обслуговування та вивіз сміття», - сказано в посланні Генсека ООН.

Читайте такожДо 2050 року будуть змушені переселитися до мільярда людей - ООН

Сьогодні половина населення планети проживає в містах. До 2030 року городяни будуть складати дві третини населення світу. На них припадає 80 відсотків світового ВВП.

В ООН відзначають, що стрімка урбанізація породжує не тільки нові можливості, але і цілий ряд нових проблем. При відсутності адекватного міського планування зростання чисельності міського населення може обернутися зростанням нерівності і вкрай негативно впливати на навколишнє середовище. Адже міста виробляють велику частину відходів і є основним джерелом забруднення.

В ООН закликали краще планувати міста і керувати ними, будувати більше енергоефективних будівель та налагодити ефективні системи громадського транспорту.

Генеральний секретар ООН зазначив, що в кінці цього місяця всі ці питання будуть обговорюватися в Кіто, Еквадорі, на Міжнародній конференції ООН по житлу та сталому міському розвитку.

Читайте такожМайже мільярд людей можуть стати вимушеними переселенцями через зміни клімату - генсек ООН

«Я сподіваюся на успішне проведення Конференції Хабітат III, яка дозволить нам прискорити здійснення порядку денного в галузі сталого розвитку в інтересах усього людства», - закликав Генеральний секретар ООН.

Виконавчий директор Програми ООН по населених пунктах (ООН-Хабітат) Хоан Клос також привернув увагу до небувалих темпів росту міського населення і зміни клімату, підкресливши, що поєднання цих двох тенденцій породжує серйозні проблеми, вирішення яких вимагає уваги всього міжнародного співтовариства.

Хоан Клос заявив, що наші міста, і житла в великій мірі відображають те, що ми собою представляємо. Вони зумовлюють наші можливості у сфері працевлаштування і освіти, а також можливість вести здорове і безпечне життя.

«Доступ до адекватного житла – універсальне право кожного, і це питання має бути в центрі політики планування і управління містами», - заявив представник Програми ООН по населених пунктах.