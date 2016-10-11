У британському парламенті порівняли російські бомбардування Алеппо з діями нацистів

Консерватор і колишній держсекретар з питань міжнародного розвитку Ендрю Мітчелл сказав, що вересневе бомбардування гуманітарного конвою ООН біля Алеппо, при якому загинули близько 20 осіб, є військовим злочином з боку російських військ.

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"Коли мова йде про використанні запалювальних боєприпасів, противобункерных і касетних бомб, ООН стає ясно, що систематичне застосування таких невибіркових озброєнь в густонаселеному районі прирівнюється до військового злочину", - сказав Мітчелл в британському парламенті в понеділок, передає Reuters.

"Ми свідки подій, які відповідають поведінці нацистів в містечку Герніка в Іспанії", - додав Мітчелл, нагадуючи про знищення Лювтваффе Гітлера іспанського міста в 1937 році.

26 квітня 1937 року німецькі льотчики за наказом командування легіону "Кондор" буквально стерли з лиця землі старовинне місто Герніка. Загинули і були поранені до двох з половиною тисяч людей, переважно мирних жителів.

Бомбардування священного для басков міста пізніше стала темою знаменитої картини Пабло Пікассо.