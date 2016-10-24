У пошуках "західних планувальників": у РФ студентів перевірили на "протестний потенціал", результати передадуть спецслужбам

Про це повідомляє газета «Коммерсантъ».

Про це розповіли учасники конгресу проректорів з виховної роботи. Конгрес проректорів вищів з виховної роботи пройшов у Москві в шостий раз.

У цьому році в ньому брал участь представники 642 освітніх організацій з 81 суб'єкта.

«Думаю, експертне співтовариство розуміє, що держава знаходиться в стані неоголошеної війни. Вона носить змішаний характер, в ній багато фронтів. Один з них пролягає всередині нашої держави - це ментальний фронт», - сказав заступник керівника Інституту стратегічних досліджень та прогнозів при РУДН Микита Данюк.

За його словами, «західні планувальники» використовують «практику інспірації державних переворотів». Данюк визнав, що студентство є одним з головних «деструкторів», і щоб не дати державі «зануритися в хаос і безвладдя», вони розробили спеціальну освітню програму лекцій.

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Проект лекцій «Сценарії майбутнього Росії» реалізується за участю руху «Антимайдан», політолога Ніколая Старікова та інших медійних осіб».

«За результатами цього проекту були складені довідки для службового користування, у тому числі для представників органів державної влади, а також певних спеціалізованих структур», - зазначив він.

Данюк уточнив, що товариство «найбільш піддається деструктивним політичним технологіям під час електорального циклу». На його думку, в даний час протестний потенціал зміщується в регіони.

Нагадаємо, раніше Путін переконував, що на Заході почали підтримувати усякі кольорові революції, в тому числі «арабську весну».