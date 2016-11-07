Смоленська катастрофа: польські ЗМІ назвали дату ексгумації останків президента Леха Качиньського

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Як повідомляється, повторне вивчення останків президентського подружжя займе 4 дні і триватиме до 18 листопада.

У процедурі ексгумації, яка проводитиметься за сприяння священнослужителів, візьмуть участь представники прокуратури, а також близькі родичі Качиньських. Територію замку закриють на час проведення процедури. Повторне поховання не буде носити офіційний характер і також відбудеться у присутності лише родичів загиблих.

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Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

У цьому році Польща відновила розслідування катастрофи.