У Казахстані кількість дітей, заражених ВІЛ, зросла до 52

У Південно-Казахстанській області кількість дітей, інфікованих ВІЛ, за попередніми даними, при переливанні крові, збільшилася до 52, передає РІА «Новости».

Раніше повідомлялося про 49 заражених дітей, четверо з яких вже померли.

«Станом на 12 вересня 2006 року в Південно-Казахстанській області кількість ВІЛ-інфікованих дітей збільшилася на трьох і становить 52», - повідомляється в поширеному у вівторок прес-релізі Міністерства охорони здоров`я Казахстану. За даними МОЗ, зразки крові ще трьох дітей досліджує республіканський СНІД-центр, зразок крові четвертої дитини перебуває на шляху до лабораторії.

В даний час п`ятеро інфікованих дітей одержують антиретровірусну терапію, троє перебувають на стаціонарному лікуванні, ще двоє виписані зі стаціонару і продовжують лікування вдома.

За повідомленням МОЗ, в Південно-Казахстанську область додатково направлено ще 15 фахівців, зокрема, десять епідеміологів і п`ять лікарів-лаборантів.

На даний момент аналізи на ВІЛ проведено менш ніж половині з 9 тисяч 898 дітей з Південного Казахстану, які підлягають обстеженню.

Тим часом розпорядженням губернатора (акима) Південно-Казахстанської області була відправлена у відставку директор Департаменту охорони здоров`я Південно-Казахстанської області Нурсулу ТАСМАГАМБЕТОВА. Про звільнення Н.ТАСМАГАМБЕТОВОЇ з посади "за власним бажанням" повідомляється в прес-релізі, поширеному обласною адміністрацією.

У розслідуванні причин масового зараження дітей ВІЛ, яке проводить МОЗ Казахстану, беруть участь представники Центру з контролю і профілактики інфекційних захворювань при департаменті охорони здоров`я США (CDC).

За словами співробітника CDC професора Михайла ФАВОРОВА, «виникненню спалаху сприяло декілька чинників, головним з яких є небезпечне використання крові та її препаратів, порушення техніки безпеки при проведенні медичних маніпуляцій, використання медичного інструментарію багаторазового користування».

Переливання донорської крові проводилося 90% ВІЛ-інфікованих дітей. Версії прямої передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини і зараження немовлят через годування грудним донорським молоком дослідженнями підтверджено не було, зазначив експерт CDC.