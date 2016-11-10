ЗМІ пояснили, чому соціологи не прогнозували перемоги Трампа на виборах у США

Більшість авторитетних соцопитувань передбачали, що Хілларі Клінтон впевнено йде до перемоги, передає Голос Америки.

Ці попередні оцінки деякою мірою ґрунтувались на припущеннях, що традиційні прихильники демократів, зокрема афроамериканці та іспаномовні виборці, нададуть Клінтон серйозну підтримку.

Але екзит-поли Дослідницького центру П'ю, проведені на ранок після голосування, показали, що Клінтон не отримала настільки високої підтримки з боку цих двох демографічних груп, як президент Обама.

У 2008 році перевага Обами над республіканським опонентом Джоном Маккейном серед афроамериканців склала 91 процентний пункт. Цьогоріч Клінтон також отримала суттєву перевагу над Трампом у цій групі, але вона була меншою – 80 процентних пунктів. При цьому Трампу, який на початку своєї кампанії називав іммігрантів з Мексики насильниками і обіцяв змусити Мексику платити за гігантську стіну на кордоні, вдалося отримати більше голосів іспаномовних виборців, ніж Мітту Ромні у 2012 році.

Демократичний соціолог Джефф Гарін у бесіді з виданням Politico припустив, що люди, які вивчали ці опитування, помилково вважали, що стрімко зростаюче різноманіття населення США автоматично піде на користь Клінтон.

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"Панувало переконання, що демографічні зміни – це доля, і вони приведуть до певного результату", – говорить він.

Де ж були жінки?

Крім того, аналогічні припущення, судячи з усього, будувалися щодо жінок, які не надали Клінтон переважної підтримки, як передбачав Сільвер приблизно за місяць до голосування. Насправді Клінтон отримала 54 відсотки голосів жінок – на один процентний пункт менше, ніж Обама у 2012 році.

Так чому ж соціологи помилилися? Єдиним соцопитуванням, який не передбачав нищівну перемогу Клінтон, і тому викликав нарікання, було спільне опитування USC Dornsife і Los Angeles Times. Організатори опитування пояснюють це необ'єктивністю інформантів.

"Жінки, які зізнавалися, що вони підтримували Трампа, з набагато меншою ймовірністю говорили, що їм комфортно розмовляти із соціологом про свої уподобання", – заявили вони.

Рівень освіти

Крім того, не дивно, що найбільшу підтримку Трамп отримав від групи, яка активно виступала за нього протягом всієї кампанії: білих виборців, які не мають вищої освіти.

Екзит-пол NBC показав, що 65 відсотків виборців з цієї групи обрали Трампа, і лише 29 відсотків проголосували за Клінтон. Такого розриву не було з часів перемоги Рональда Рейгана над Волтером Мондейлом в 1984 році.

Трамп сам згадував про цю групу, коли говорив про "забутих людей" у своєму виступі з нагоди перемоги в середу.

Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбулися 8 листопада. Вдень 9 листопада були озвучені результати, згідно з якими за Трампа віддали 289 голосів вибірників при необхідних 270. Його суперниця Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.