Перемога Додона на виборах може відкинути Молдову назад на 15 років - депутат

Вона підкреслила, що якщо перемогу на виборах отримає Ігор Додон, євроінтеграційні процеси призупиняться.

«Це означатиме зупинку євроінтеграційних процесів, ізоляцію, припинення функціонування безвізового режиму, закриття європейського ринку для молдовських виробників, удар по економіці і добробуту громадян», – сказала Фріз.

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Вона зазначила, що Євразійський економічний союз – це проект, який довів свою неефективність.

«Про це свідчить негативний досвід Білорусі і Казахстану, які не отримали того, чого їм обіцяли. Україна правильно обрала європейський шлях розвитку і ми не звернемо з нього. У Молдови немає і не буде спільного кордону з членами Євразійського Союзу. А це нівелює навіть примарні надії на економічне зростання. Дискримінація членів Союзу з боку Росії, яку вже відчули в Мінську і Астані, не залишає Молдові жодних шансів на зайняття стійкого сегменту ринку в ньому», – підкреслила Фріз.

Вона також повідомила про те, що Україна розглядає і розглядала Молдову як дружнього партнера, що має спільні європейські цінності.

«Але риторика та заявлений план дій Ігоря Додона, на жаль, можуть змінити такі відносини і створити певні бар’єри між нами. Особливе занепокоєння викликає позиція «товариша» Додона щодо територіальної цілісності України. Вона є недопустимою і неприйнятною для нас. Спеціально для Ігоря Додона, який вочевидь має певні проблеми з географією: Крим – це Україна! Крім того, хочу заявити, що плани розгортання російських баз на території Молдови та Придністров’я, у випадку перемоги Додона, про які нам відомо, несуть пряму загрозу не тільки Україні але й усьому регіону.

Переконана, що можлива поява прокремлівського керівництва в Молдові, на нашому південно-східному кордоні, знайде відповідну демократичну реакцію з боку нашої держави», – написала Ірина Фріз.

Нагадаємо, що у Молдові проходять перші за останні 20 років президентські вибори. 13 листопада має відбутися другий тур, до якого вийшло два кандидати: голова опозиційної Партії соціалістів Молдови Ігор Додон (47,98%), який дотримується проросійських позицій, і голова партії “Дія і солідарність” Майя Санду (38,71%), яка виступає за проєвропейський курс.