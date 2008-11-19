Можлива причина трагедії на субмарині "Нерпа"- збій у системі ЛОХ

Моряки атомного підводного човна "Нерпа", на якому 8 листопада через несанкціоноване включення системи пожежогасіння загинули 20 осіб, стверджують, що у трагедії може бути винен комп`ютер, який керував системою, а не матрос Дмитро ГРОБОВ, якого звинувачують у причетності до того, що сталося.

Про це пише російська газета "Комсомольськая правда" від 19 листопада.

"У нас, моряків, думка одна: був збій програми в комп`ютері. Раніше систему ЧОХ (“човнова об`ємна хімічна”) завжди запускали вручну за наказом командира. Тепер її запустила електроніка. Комп`ютер, до слова, дивно поводився ще на випробуваннях на березі, на заводі. А ще можна наперед цей збій запрограмувати - створити програму включення нештатної аварійної ситуації... Перший раз на підводному човні застосовано таку комп’ютеризовану систему включення ЧОХ", - сказав технік-хімік АПЧ "Нерпа", мічман Євген ОВСЯННИКОВ.

Він розповів слідству та газеті про те, як поводився у момент НП на підводному човні "Нерпа" головний підозрюваний у кримінальній справі матрос Д.ГРОБОВ.

"Я був у каюті, коли почув у коридорі ревун - сигнал "Бойова тривога". Здивувався. За правилами, цей сигнал повинен був лунати і в каюті. Виглянув в коридор. І побачив, що з боку першого відсіку в мою сторону біжить ГРОБОВ. Кричить: "Женя, включайся в ПДАшку!" (персональний дихальний апарат)", - сказав газеті Є.ОВСЯННИКОВ.

"Я спершу подумав, що була (пожежа). Під час нагрівання фреон перетворюється на нервово-паралітичний газ фосген. А у мене, крім токсичного отруєння, ще й праву руку паралізувало. Але в разі враження фосгеном нерви не відновлюються. А в мене - відновлення. Отже нагрівання фреону, а отже, і пожежі, не було", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи була на човні пожежа, через яку могла включитися система пожежогасіння.

Газета також наводить слова фахівця, який повинен був брати участь у випробуваннях "Нерпа", але відмовився в останню мить, оскільки злякався виходити в море на, як пише з його слів газета, "сирому атомоході". Він не виключає, що в системі ЧОХ міг статися програмний збій.

"Човен мали здати ще в серпні 2007-го. Отже, добудовували його на ходу. І коли відправили в Большой Камень, повністю не були готові елементи корпусу. Ще й систему ЧОХ перевели з ручного управління на автоматичне. Ми були проти. Я і багато членів екіпажу впевнені: відбувся програмний збій", - сказав співрозмовник газети, якого видання називає як "Юрій Н".

На заперечення журналіста видання про те, що матрос Д.ГРОБОВ зізнався, що запустив систему, Юрій Н. відповів: "Можливо, його примусили. Якщо зараз визнають, що винна автоматична система ЧОХ, доведеться оформлювати море документів, визнавати непотрібність нового винаходу, а за нього вже гранти роздано та гроші. Доведеться і переробляти її на човні. У кращому разі все це займе 1,5 року".

Експерт також припустив, що в систему пожежогасіння могли закачати не чистий фреон: "За моїми даними, фреон пішов не чистий, а з домішкою отруйного трифтортрихлоретану. Він дешевший, ніж чистий. Можливо, просто хотіли заощадити. На заводі вже щосили обговорюють, що після аналізу фреону виявлено невідповідність нормі, правда, поки що офіційно цю версію не підтверджують. Але всі ознаки є: люди падали миттєво, як підкошені, а зараз у багатьох наших хлопців повилізали побічні болячки. Замість 21 потерпілого у шпиталях уже 46 осіб. І це, схоже, не межа", - цитує "Комсомолка" слова Юрія Н.

Як повідомляв УНІАН, несанкціоноване включення автоматизованої системи пожежегасіння сталося під час заводських ходових випробувань у Японському морі на підводному човні, виготовленому на Амурському суднобудівному заводі і ще не прийнятому до складу ВМФ Росії. Від отруєння фреоном загинули троє військових і 17 цивільних зі складу заводської здавальної команди. Матроса Д.ГРОБОВА підозрюють у тому, що він неправильно відрегулював датчик температури повітря в житловому відсіку, що й могло зумовити спрацювання системи.