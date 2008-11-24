Бурджанадзе має намір добиватися зміни влади у Грузії

Екс-спікер грузинського парламенту, нині опозиціонер Ніно БУРДЖАНАДЗЕ в неділю на засновницькому з`їзді своєї партії "Демократичний рух - єдина Грузія" звинуватила вище керівництво країни в цинізмі, передає NEWSru.

"Образливо і цинічно, коли керівництво твоєї країни піклується лише про збереження своєї влади і ховається за пропагандою контрольованих нею ЗМІ", - заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

За її словами, "влада, яка не змогла уникнути наперед запланованої війни, якій не вистачило мужності хоча б вибачитися перед народом за Кодорі, Ахалгорі, Переві і Цхинвалі, за загиблих людей, за зруйновані будинки, малює нам віртуальну реальність, в якій, виявляється, все добре".

"Вчора виступив наш президент і заявив, що в будь-якій західній країні уряд подав би у відставку, якби воно знаходилося в умовах Грузії. Я абсолютно згодна з ним в цих оцінках, оскільки в будь-якій цивілізованій, демократичній країні уряд, який занапастив свій народ, довівши країну до катастрофи, обов`язково пішов би, або народ би його змінив. Упевнена, що і ми повинні вчинити так само, добитися проведення виборів, і привести конституційним шляхом до влади нове демократичне керівництво", - заявила екс-спікер.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ провела в Тбілісі засновницький з`їзд партії "Демократичний рух – єдина Грузія". На з`їзді, приуроченому до роковин "революції троянд", були присутніми близько двох тисяч делегатів від опозиції. Серед запрошених на з’їзд гостей були представники дипломатичного корпусу.

Колишній спікер парламенту Грузії виступила на з`їзді з програмною промовою. Колишній соратник Михайла СААКАШВІЛІ має намір повернутися у велику політику і добиватися зміни влади в Грузії шляхом демократичних виборів.

Говорячи про серпневі події в Південній Осетії, Н.БУРДЖАНАДЗЕ пообіцяла зробити все, щоб не повторити помилок грузинських властей. Екс-спікер сподівається налагодити конструктивний діалог з абхазами і осетинами і повернутися за стіл переговорів.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ з листопада 2001-го до травня 2008 року була головою парламенту. Раніше вона вже заявляла про те, що "підтримує стратегічний курс керівництва Грузії на інтеграцію до європейських і євроатлантичних структур", проте вказувала на те, що "необхідно виправляти тактичні помилки, допущені останніми роками".

В останні тижні лідери багатьох грузинських опозиційних партій пропонують провести дострокові парламентські і президентські вибори в квітні 2009 року. Частина опозиції виступає за те, щоб провести навесні 2009 років тільки вибори до парламенту і лише після цього вирішувати питання про доцільність дострокових президентських виборів. Третя група опозиції "виступає за те, щоб в умовах чинної влади вести боротьбу за утвердження демократії і реформи".