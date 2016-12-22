Євроскептики не змогли зібрати достатньо підписів для референдуму про вихід Фінляндії з ЄС

21 грудня збіг термін, коли петицію могли передати в парламент, передає Європейська правда.

Збір підписів в червні розпочала молодіжна організація місцевої євроскептичної "Фінської партії". Петиція зібрала менше 34 тисяч прихильників за шість місяців, тоді як необхідно було зібрати 50 тисяч, щоб пропозицію розглянув парламент.

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Представник "Фінської партії" заявив, що наступна мета молодіжної організації - зробити референдум основною темою кампанії на наступних загальних виборах у Фінляндії в 2019 році.

За даними опитування, проведеного фінською газетою Iltalehti, незабаром після голосування про вихід Великої Британії з ЄС у червні 69% фінів виступали проти референдуму і 68% підтримали членство в ЄС.

Це означає, що голосування у Британії і наступні політичні потрясіння посилили проєвропейські настрої в Фінляндії. Попереднє опитування в березні показало, що 43% фінів хотіли референдуму і тільки 56% підтримали членство в ЄС.