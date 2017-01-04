У Китаї чоловік з ножем напав на дитсадок і поранив 11 дітей
17:56, 04 січня 2017Світ
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На півдні Китаю чоловік з ножем переліз через стіну дитячого саду і атакував групу дітей.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
В результаті інциденту поранення отримали 11 дітей. Зараз усі постраждалі госпіталізовані, їх життю нічого не загрожує.
Підозрюваний був затриманий поліцією і інцидент розслідується.
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Зазначається, що хоча насильницькі злочини – це рідкість в Китаї, порівняно з багатьма іншими країнами, в останні роки там сталася серія нападів, орієнтованих на дітей.
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