У Китаї чоловік з ножем напав на дитсадок і поранив 11 дітей

17:56, 04 січня 2017
Світ
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На півдні Китаю чоловік з ножем переліз через стіну дитячого саду і атакував групу дітей.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

В результаті інциденту поранення отримали 11 дітей. Зараз усі постраждалі госпіталізовані, їх життю нічого не загрожує.

Підозрюваний був затриманий поліцією і інцидент розслідується.

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Зазначається, що хоча насильницькі злочини – це рідкість в Китаї, порівняно з багатьма іншими країнами, в останні роки там сталася серія нападів, орієнтованих на дітей.

Раніше в Бельгії чоловік скоїв напад на поліцейських.

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Теги: #діти#Китай#напад