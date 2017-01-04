У Китаї чоловік з ножем напав на дитсадок і поранив 11 дітей

Про це повідомляє Reuters.

В результаті інциденту поранення отримали 11 дітей. Зараз усі постраждалі госпіталізовані, їх життю нічого не загрожує.

Підозрюваний був затриманий поліцією і інцидент розслідується.

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Зазначається, що хоча насильницькі злочини – це рідкість в Китаї, порівняно з багатьма іншими країнами, в останні роки там сталася серія нападів, орієнтованих на дітей.

Раніше в Бельгії чоловік скоїв напад на поліцейських.