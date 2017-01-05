У WikiLeaks оголосили винагороду $30 000 за зниклі дані із листуванням Клінтон
Скандальна організація WikiLeaks, що спеціалізується на витоках таємної інформації та її подальшій публікації на своєму сайті, оголосила про збільшення винагороди до 30 тисяч доларів за інформацію про зниклі дані із листуванням екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.
Про це йдеться в заяві організації у твіттері.
«Ми збільшили винагороду за перехоплення або розповсюдження знищеної чиновниками адміністрації Обами інформації (щодо листування Хілларі Клінтон – ред.) до $ 30 000», – йдеться в повідомленні.
We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward.— WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.
У WikiLeaks подякували спонсорам за можливість збільшення винагороди.
Як відомо, раніше організація обіцяла 20 тисяч доларів за дану інформацію.
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Раніше сайт WikiLeaks заявив, що, ймовірно, з Управління національних архівів та облікових документів США зник жорсткий диск з інформацією про електронне листування екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.
У Wikileaks зазначили, що жорсткий диск зник ще 24 березня 2016 року.