У WikiLeaks оголосили винагороду $30 000 за зниклі дані із листуванням Клінтон

03:33, 05 січня 2017
Світ
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Скандальна організація WikiLeaks, що спеціалізується на витоках таємної інформації та її подальшій публікації на своєму сайті, оголосила про збільшення винагороди до 30 тисяч доларів за інформацію про зниклі дані із листуванням екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон. 

WikiLeaks шукає зниклі дані із перепискою Клінтон / ru.tsn.ua

Про це йдеться в заяві організації у твіттері.

 «Ми збільшили винагороду за перехоплення або розповсюдження знищеної чиновниками адміністрації Обами інформації (щодо листування Хілларі Клінтон – ред.) до $ 30 000», – йдеться в повідомленні.

У WikiLeaks подякували спонсорам за можливість збільшення винагороди.

Як відомо, раніше організація обіцяла 20 тисяч доларів за дану інформацію.

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Раніше сайт WikiLeaks заявив, що, ймовірно, з Управління національних архівів та облікових документів США зник жорсткий диск з інформацією про електронне листування екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.

У Wikileaks зазначили, що жорсткий диск зник ще 24 березня 2016 року.

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Теги: #wikileaks