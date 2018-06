У WikiLeaks оголосили винагороду $30 000 за зниклі дані із листуванням Клінтон

Про це йдеться в заяві організації у твіттері.

«Ми збільшили винагороду за перехоплення або розповсюдження знищеної чиновниками адміністрації Обами інформації (щодо листування Хілларі Клінтон – ред.) до $ 30 000», – йдеться в повідомленні.

We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward.