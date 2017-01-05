У WikiLeaks оголосили винагороду $30 000 за зниклі дані із листуванням Клінтон

Про це йдеться в заяві організації у твіттері.

«Ми збільшили винагороду за перехоплення або розповсюдження знищеної чиновниками адміністрації Обами інформації (щодо листування Хілларі Клінтон – ред.) до $ 30 000», – йдеться в повідомленні.

We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward. — WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.

У WikiLeaks подякували спонсорам за можливість збільшення винагороди.

Як відомо, раніше організація обіцяла 20 тисяч доларів за дану інформацію.

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Раніше сайт WikiLeaks заявив, що, ймовірно, з Управління національних архівів та облікових документів США зник жорсткий диск з інформацією про електронне листування екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.

У Wikileaks зазначили, що жорсткий диск зник ще 24 березня 2016 року.