Кандидат на пост держсекретаря Рекс Тіллерсон не схотів називати Путіна військовим злочинцем

Про це він заявив під час своєї прес-конференції, як повідомляє ТСН.

Сенатор Флориди Марко Рубіо під час промови Тіллерсона запитав у нього, чи є російський лідер військовим злочинцем.

"Я не використовував би цього терміну", - відповів він.

Рубіо, в свою чергу, наголосив, що до таких висновків кандидата на пост Держсекретаря могли би підштовхнути факти щодо ситуації у сирійському місті Алеппо.

Читайте такожГоловний кандидат на місце Керрі визнав російське вторгнення в Україну і окупацію Криму

Marco Rubio: “Is Vladimir Putin a war criminal?”



Rex Tillerson: “I would not use that term.”https://t.co/nuytslzvYopic.twitter.com/DwxbXj3iON