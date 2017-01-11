Кандидат на пост держсекретаря Рекс Тіллерсон не схотів називати Путіна військовим злочинцем

Про це він заявив під час своєї прес-конференції, як повідомляє ТСН.

Сенатор Флориди Марко Рубіо під час промови Тіллерсона запитав у нього, чи є російський лідер військовим злочинцем.

"Я не використовував би цього терміну", - відповів він.

Рубіо, в свою чергу, наголосив, що до таких висновків кандидата на пост Держсекретаря могли би підштовхнути факти щодо ситуації у сирійському місті Алеппо.

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Marco Rubio: “Is Vladimir Putin a war criminal?”



Rex Tillerson: “I would not use that term.”https://t.co/nuytslzvYopic.twitter.com/DwxbXj3iON — CNN (@CNN) January 11, 2017

Як повідомляв УНІАН, 64-річний Тіллерсон не має досвіду роботи у виконавчих органах влади, але очолював найбільшу нафтову компанію у світі Exxon Mobil, яка працює у десятках країн, у тому числі в Росії. Він розпочав кар'єру у Exxon у 1975 році інженером після закінчення навчання в університеті Техасу в Остіні. У 2004 році став президентом компанії та приєднався до ради директорів. Через два роки він став головним виконавчим директором.

За даними західних ЗМІ, раніше Тіллерсон виступав проти санкцій щодо Росії. Вважається, що його зв'язки з Росією почалися встановлюватися ще з того часу, коли Володимир Путін прийшов до влади після відставки Бориса Єльцина.