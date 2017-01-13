ЗМІ дізналися, як чеченських військових готують до сирійського "відрядження" (фото)

Один зі співробітників колишнього спеціального полку МВС ім. Ахмата Кадирова (більш відомого як батальйон "Північ", що входить нині до складу 46-ї окремої бригади оперативного призначення (ОБРОН) Федеральної служби військ Національної гвардії РФ (ФСВНГ), переслав "Новой газете" дві брошури.

За свідченням джерела, ці брошури розповсюджуються серед військовослужбовців батальйону "Північ" співробітниками відділення по роботі з особовим складом 46-й ОБРОН ФСВНГ.

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Інші військовослужбовці 46-ї бригади підтвердили факт масового поширення брошур серед особового складу, а також факт активної підготовки саме чеченських військовослужбовців.

Проблема, однак, у тому, що законодавством РФ обмежене використання військ Національної гвардії у військових конфліктах за межами Російської Федерації передбачено лише одним документом — Договором про колективну безпеку. Але Сирія — не член ОДКБ.

Раніше ЗМІ писали, що Путін відправив чеченські батальйони "фільтрувати" населення Алеппо.