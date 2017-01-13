У мережі з'явилося фото Путіна з командиром найманців "ПВК Вагнера": у Кремлі вже прокоментували

Прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков заявив, що знімок міг бути зроблений на прийомі в Кремлі 9 грудня, пише Дождь.

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Фотографія, на якій Путін позує разом Дмитром Уткіним (командиром приватної військової компанії «ПВК Вагнера») та його заступником Андрієм Трошевим, з'явилася в групі у «ВКонтакте» WAR NEWS TODAY. За словами Пєскова, знімок, швидше за все, був зроблений в кулуарах Кремля під час урочистого прийому з нагоди святкування Дня Героїв Вітчизни. При цьому Пєсков підкреслив, що глава держави окремо не спілкувався з керівниками ПВК.

«У кулуарах прийому президент багато фотографувався з гостями. Ймовірно, це одна з таких фотографій. Окремого спілкування ні з ким не було»,— сказав він.

Фотографію в групі WAR NEWS TODAY першим виклав у коментарях до одного з постів користувач на ім'я Віктор Гузенко. Він розповів Дождю, що знайшов її в іншому співтоваристві під назвою «Солдати удачі».

Як повідомляв УНІАН, Уткін, більше відомий як "Вагнер", командир однойменної ПВК, що помічена на Донбасі і в Сирії, був присутній на прийомі в Кремлі на честь Героїв вітчизни 9 грудня 2016 року.

Нагадаємо, офіційно батальйону "ПВК Вагнера" не існує, і єдиним доказом протилежного є державні нагороди РФ, які отримують його бійці.

Умовна ПВК під командуванням людини з позивним "Вагнер", була сформована на основі "Слов'янського корпусу", пошарпаного в Сирії в 2013 році. З весни 2014 року вона діяла в Криму, а потім на території Луганської області.