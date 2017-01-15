Петицію про помилування Сноудена підписали понад 1,1 мільйона осіб

Петицію про помилування колишнього контрактника американського Агентства національної безпеки Едварда Сноудена підписали вже понад 1,1 мільйона осіб.

Як повідомляється на сайті Pardon Snowden, свої підписи за помилування Сноудена поставили в тому числі відомий фінансист, інвестор, засновник і голова міжнародної благодійної організації "Відкрите суспільство" Джордж Сорос, співзасновник компанії Apple Стів Возняк, генеральний директор Twitter Джек Дорсі, працівники Білого дому Едгар та Пентагону Еллсберг, низка акторів та письменників.

"Сноуден показав нам, що інтернет насправді використовується урядами та компаніями, щоб контролювати нас і вторгнутися в наше приватне життя. Він віддав все своє життя, щоб постати проти таємного шпигунства і Конституції. Ось чому він герой, і саме тому він заслуговує прощення", - зазначив Возняк.

Кампанію на підтримку Сноудена проводять правозахисні організації Amnesty International, Human Rights Watch і Американський союз громадянських свобод.

Правозахисники закликають президента США Барака Обаму в останні дні його перебування в Білому домі використати президентські повноваження і помилувати Сноудена.

Читайте такожУ США Сноудена звинувачують у контактах з російськими спецслужбами

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Білий дім відхилив петицію про помилування Сноудена.

За даними звіту комітету розвідки Палати представників, Сноуден завдав серйозної шкоди національній безпеці, а більшість викрадених документів не мають нічого спільного з програмами щодо конфіденційності індивідуальних інтересів; натомість вони стосуються військових, оборонних та розвідувальних програм.

Сноуден з серпня 2013 року живе у добровільному вигнанні у Росії. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і у червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації. Сполучені Штати вимагають видачі Сноудена, бо звинувачують його у шпигунстві та інших злочинах.

Депутати Палати представників звинувачують Сноудена у комунікації з російськими службами безпеки під час перебування в політичному притулку у Москві.