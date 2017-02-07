"Хто хоче бути другим": до сатиричного флешмобу для Трампа приєднуються все більше країн (добірка відео)

До сатиричного проекту It's great, що висміює новообраного президента США Дональда Трампа, приєдналося вже понад 20 країн.

У кожному ролику пояснюється, чому та чи інша країна гідна стати другою за значенням для Трампа після США (з посиланням на заяву нового американського президента "America First" під час інавгурації).

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Першими подібний ролик показали в ефірі сатиричного телешоу Zondag met Lubach в Нідерландах наприкінці січня, і з тих пір він набрав понад 20 мільйонів переглядів.

Цю ідею підхопили й інші європейські телеканали – подібні відеоролики представили Німеччина, Бельгія, Швейцарія, Данія та інші країни.

Пізніше проект It's great вийшов за межі Європи, і про своє бажання приєднатися до нього заявили в Австралії, Марокко, Ірані та інших країнах світу.

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Щоб зібрати всі відеоролики разом, в мережі Інтернет навіть запустили спеціальний сайт, а також активну кампанію в соціальних мережах Twitter і Facebook.

Крім відеороликів, розміщених на сторінках проекту It's great, в Youtube опубліковані й інші "відео-візитки для Трампа", наприклад, від Марса, а також ряду інших країн.

Є відеоролик і від Мексики.

УНІАН зібрав добірку відео від країн, що приєдналися до флешмобу.

Нідерланди

Швейцарія

Німеччина

Люксембург

Бельгія

Данія

Литва

Марокко

Іран

Казахстан

Франція

Італія

Хорватія

Мексика

Марс