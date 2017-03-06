Директор ФБР попросив Мін'юст спростувати заяву Трампа про прослуховування його телефонів - NYT

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських високопосадовців.

За їх словами, Комі відправив відповідний запит до Мін'юсту США в суботу, 4 березня, відразу після того, як Трамп повідомив на своїй сторінці в Twitter, що «тільки що дізнався, що Обама прослуховував розмови в Trump Tower». Даний крок Комі, як пише видання, пояснюється тим, що заяви президента США кидають тінь на ФБР.

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Як вважає Комі, із бездоказових тверджень Трампа можна зробити висновок про те, що ФБР без дозволу суду встановило прослуховуючі пристрої в хмарочосі «Трамп-тауер», де розташовувався передвиборний штаб мільярдера. Якщо ж припустити, що ФБР мало судовий ордер, то це означає, що у бюро були серйозні докази зв'язків команди Трампа з Росією.

Однак, Мін'юст поки не відреагував на звернення Комі, констатує газета. Представники ФБР і Мін'юсту відмовилися від коментарів з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп у своєму Twitter звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонної лінії в «Трамп-тауер» перед перемогою на виборах.

«Жахливо! Тільки що дізнався, що Обама прослуховувала мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це маккартизм!», – написав Трамп.

При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефонні лінії прослуховувалися.