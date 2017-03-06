Директор ФБР попросив Мін'юст спростувати заяву Трампа про прослуховування його телефонів - NYT
Директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі попросив Міністерство юстиції США публічно спростувати заяву президента країни Дональда Трампа про те, що його розмови прослуховувалися адміністрацією Барака Обами.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських високопосадовців.
За їх словами, Комі відправив відповідний запит до Мін'юсту США в суботу, 4 березня, відразу після того, як Трамп повідомив на своїй сторінці в Twitter, що «тільки що дізнався, що Обама прослуховував розмови в Trump Tower». Даний крок Комі, як пише видання, пояснюється тим, що заяви президента США кидають тінь на ФБР.
Читайте такожЕкс-директор розвідки США заявив, що телефони Трампа не прослуховувалися
Як вважає Комі, із бездоказових тверджень Трампа можна зробити висновок про те, що ФБР без дозволу суду встановило прослуховуючі пристрої в хмарочосі «Трамп-тауер», де розташовувався передвиборний штаб мільярдера. Якщо ж припустити, що ФБР мало судовий ордер, то це означає, що у бюро були серйозні докази зв'язків команди Трампа з Росією.
Однак, Мін'юст поки не відреагував на звернення Комі, констатує газета. Представники ФБР і Мін'юсту відмовилися від коментарів з даного питання.
Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп у своєму Twitter звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонної лінії в «Трамп-тауер» перед перемогою на виборах.
«Жахливо! Тільки що дізнався, що Обама прослуховувала мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це маккартизм!», – написав Трамп.
При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефонні лінії прослуховувалися.