В Іраку у результаті двох вибухів на весіллі загинули 23 людини

Про це повідомив представник місцевої влади, передає РБК з посиланням на Reuters.

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Як уточнив співрозмовник агентства, в результаті події загинули щонайменше 23 людини. В дію вибухові пристрої, за його інформацією, призвели терористи-смертники.

На даний момент відповідальність за вчинення вибухів на себе не взяло жодне з екстремістських угруповань, зазначає Reuters.

Раніше подібний інцидент стався недалеко від іракського міста Фаллуджа 17 листопада минулого року. Тоді в ході весільної церемонії смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль. В результаті події загинула 21 людина, ще 42 отримали поранення.