В Іраку у результаті двох вибухів на весіллі загинули 23 людини
02:12, 09 березня 2017Світ
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В іракському селі Хаджадж, яке розташоване неподалік від міста Тікріт, під час святкування весілля сталися два вибухи.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомив представник місцевої влади, передає РБК з посиланням на Reuters.
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Як уточнив співрозмовник агентства, в результаті події загинули щонайменше 23 людини. В дію вибухові пристрої, за його інформацією, призвели терористи-смертники.
На даний момент відповідальність за вчинення вибухів на себе не взяло жодне з екстремістських угруповань, зазначає Reuters.
Раніше подібний інцидент стався недалеко від іракського міста Фаллуджа 17 листопада минулого року. Тоді в ході весільної церемонії смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль. В результаті події загинула 21 людина, ще 42 отримали поранення.
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