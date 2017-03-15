В Ірландії під час рятувальної операції розбився вертоліт: є загиблий та зниклі безвісти

Біля берегів Ірландії розбився пошуково-рятувальний вертоліт Sikorsky S-92, одна людина загинула, троє вважаються зниклими безвісти.

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