В Ірландії під час рятувальної операції розбився вертоліт: є загиблий та зниклі безвісти

00:15, 15 березня 2017
Світ
165 0

Біля берегів Ірландії розбився пошуково-рятувальний вертоліт Sikorsky S-92, одна людина загинула, троє вважаються зниклими безвісти.

Гелыкоптер втратив контакт близько 01:00 за Гринвічем / wikipedia.org

Як повідомляє Reuters, пошуково-рятувальний вертоліт втратив контакт близько 01:00 за Гринвічем.

Читайте такожАварія гелікоптера із росіянами у Туреччині: зросла кількість загиблих

Вертоліт надавав допомогу в евакуації з риболовного корабля іншому повітряному судну.

Можливі причини аварії встановлюються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вертоліт#жертви#Ірландія