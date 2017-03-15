В Ірландії під час рятувальної операції розбився вертоліт: є загиблий та зниклі безвісти
00:15, 15 березня 2017Світ
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Біля берегів Ірландії розбився пошуково-рятувальний вертоліт Sikorsky S-92, одна людина загинула, троє вважаються зниклими безвісти.
Гелікоптер втратив контакт близько 01:00 за Гринвічем / wikipedia.org
Як повідомляє Reuters, пошуково-рятувальний вертоліт втратив контакт близько 01:00 за Гринвічем.
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Вертоліт надавав допомогу в евакуації з риболовного корабля іншому повітряному судну.
Можливі причини аварії встановлюються.
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