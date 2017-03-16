Президента Євроради польська прокуратура може звинуватити у перевищенні службових обов’язків - ЗМІ

Президента Європейської Ради, якого нещодавно переобрали на цю посаду, можуть звинуватити у перевищенні службових обов’язків, пише Onet з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Видання зазначає, що окружна прокуратура Варшави може звинуватити Дональда Туска у перевищенні службових повноважень під час його перебування на посаді прем'єр-міністра Польщі.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло напередодні саміту Євросоюзу написала лист лідерам ЄС із закликом відмовитися від підтримки кандидатури Туска на його переобрання на пост президента Європейської Ради. За її словами, Туск, перебуваючи на посаді глави Євроради, "грубо порушив" принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі. Зокрема, критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку введення Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку з виконуваними в її адресу звинувачення у відмові дотримуватися "верховенство закону і стандартів демократії".

Пізніше окружна прокуратура Варшави викликала на допит голову Європейської ради Дональда Туска на середу, 15 березня, у зв'язку зі справою проти колишніх співробітників спецслужб. Як заявив прокурор Міхал Дзеканскі, Дональд Туск був викликаний в якості свідка у справі проти екс-керівників військових контррозвідувальних служб, "яким було пред'явлено звинувачення у співпраці зі спецслужбами іншої країни без дозволу прем'єр-міністра".