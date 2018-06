"Незграбний момент": Трамп відмовився потиснути руку Меркель на прохання журналістів (відео)

Як інформує Business Insider у твіттері, присутні журналісти закликали політиків потиснути руки, однак Трамп проігнорував заклики, після чого Меркель сказала йому: "Вони хочуть, щоб ми потиснули руки".

Трамп у відповідь лише похитав головою.

Читайте також"Не ізоляціоніст": Трамп назвав себе прихильником вільної і справедливої торгівлі

«Подивіться незграбний момент, коли Трамп не потиснув руку Ангелі Меркель. Під час своєї першої зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президент Трамп вирішив проігнорувати заклики від ЗМІ до двох лідерів потиснути один одному руки», – йдеться в повідомленні видання у твіттері.

.@realDonaldTrump appears to ignore requests for a handshake with Angela Merkel during their first meeting pic.twitter.com/CSnguNkOCw