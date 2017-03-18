"Незграбний момент": Трамп відмовився потиснути руку Меркель на прохання журналістів (відео)

00:11, 18 березня 2017
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Президент США Дональд Трамп проігнорував стандартну дипломатичну процедуру рукостискання з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час прийому в Білому домі.

Трамп проігнорував заклики журналістів / Скріншот

Як інформує Business Insider у твіттері, присутні журналісти закликали політиків потиснути руки, однак Трамп проігнорував заклики, після чого Меркель сказала йому: "Вони хочуть, щоб ми потиснули руки".

Трамп у відповідь лише похитав головою.

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«Подивіться незграбний момент, коли Трамп не потиснув руку Ангелі Меркель. Під час своєї першої зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президент Трамп вирішив проігнорувати заклики від ЗМІ до двох лідерів потиснути один одному руки», – йдеться в повідомленні видання у твіттері.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня, у Вашингтоні відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Дональда Трампа.

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Теги: #США#Трамп#Меркель