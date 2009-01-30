Темпи світового економічного зростання - найнижчі за останні 60 років

Темпи світового економічного зростання скоротилися до найнижчого рівня з часів Другої світової війни.

Про це повідомляється в новій доповіді Міжнародного валютного фонду, текст якої розміщено на офіційному сайті Організації Об`єднаних Націй.

Автори дослідження констатують, що в 2009 році спостерігатиметься подальше уповільнення розвитку.

Очікується, що темпи зростання в країнах з ринком, що формується, і в країнах, що розвиваються, різко скоротяться і впадуть з 6,25% у 2008 році до 3,25% в 2009 році. Це стане результатом попиту, що знижується, на експорт, падіння цін на біржові товари і жорстких обмежень на зовнішнє фінансування.

В цілому, прогнозують експерти, світове економічне зростання знизиться до половини відсотка – найнижчого рівня з часів Другої світової війни.

МВФ констатує, що найзначнішого удару нинішня фінансова криза завдала Європі. Всі країни континенту з розвиненою економікою перебувають в рецесії, а кілька країн регіону з економікою, що швидко зростає, і ринком, що формується, звернулися до МВФ і Європейського союзу за фінансовою допомогою.

Впродовж кількох місяців МВФ затвердив надзвичайні позики для Угорщини, України, Ісландії, Білорусі і Латвії на суму понад 39 млрд. доларів. Незабаром буде розглянуто заявку від Сербії.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, що постраждала в результаті світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки.

У листопаді 2008 р. Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.