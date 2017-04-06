Gorillaz пообіцяли більше 40 нових пісень

Фронтмен Blur і засновник Gorillaz Демон Алборн заявив, що у віртуальної групи є ще близько 45 неопублікованих треків. Про це в четвер пише Fact.

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"Я зараз повільно перебираю незакінчені пісні і доробляю їх", - пояснив Алборн і додав, що серед цих композицій є записані спільно з Літтл Сімз (Little Simz). Записи зробили під час роботи над очікуваним п'ятим альбомом, але з різних причин не потрапили до нього.

До очікуваного, першого за 6 років, релізу під назвою Humanz увійдуть 19 треків. Раніше Gorillaz вже випустили чотири кліпи на композиції з нього: Saturnz Barz, Andromeda, We've Got The Power і Ascension. Презентацію альбому заплановано на 28 квітня.

Gorillaz - британська віртуальна група, створена в 1998 році Деймоном Алборном і Джеймі Хьюлеттом. Проект включає в себе велику вигаданий всесвіт, що оточує саму "віртуальну групу", яка складається з чотирьох анімаційних учасників.