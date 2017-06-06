Трамп заявив, що ЗМІ намагаються змусити його не використовувати соцмережі
Трамп заявив, що масмедіа дратує той факт, що отримати «чесні та нефільтровані» новини можна не від них.
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримує «чесні та нефільтровані» новини поза масмедіа. Про це він написав у своєму Twitter.
Американський президент заявив, що масмедіа намагаються змусити його не використовувати соціальні медіа та соцмережі.
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«Брехливі масмедіа так важко працюють, намагаючись змусити мене не використовувати соціальні медіа. Вони ненавидять мене за те, що я можу отримати чесне і нефільтроване повідомлення не від них», - написав Трамп.
The FAKE MSM is working so hard trying to get me not to use Social Media. They hate that I can get the honest and unfiltered message out.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.
Як повідомляв УНІАН раніше, у Кремлі заявили, що недружні наміри Заходу щодо Росії не приховуються, але, попри все, Москва розраховує, що позиція США в питанні відносин з РФ проясниться. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
«Ми бачимо дуже багато недружніх проявів. Їх видно неозброєним оком. Справа не тільки у Вашингтоні, не тільки в недружніх заявах і навіть фактах, коли вони не приховують своїх недружніх помислів щодо нас», - сказав Пєсков.