Трамп заявив, що ЗМІ намагаються змусити його не використовувати соцмережі

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримує «чесні та нефільтровані» новини поза масмедіа. Про це він написав у своєму Twitter.

Американський президент заявив, що масмедіа намагаються змусити його не використовувати соціальні медіа та соцмережі.

«Брехливі масмедіа так важко працюють, намагаючись змусити мене не використовувати соціальні медіа. Вони ненавидять мене за те, що я можу отримати чесне і нефільтроване повідомлення не від них», - написав Трамп.

The FAKE MSM is working so hard trying to get me not to use Social Media. They hate that I can get the honest and unfiltered message out.