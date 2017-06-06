Трамп заявив, що ЗМІ намагаються змусити його не використовувати соцмережі

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримує «чесні та нефільтровані» новини поза масмедіа. Про це він написав у своєму Twitter.

Американський президент заявив, що масмедіа намагаються змусити його не використовувати соціальні медіа та соцмережі.

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«Брехливі масмедіа так важко працюють, намагаючись змусити мене не використовувати соціальні медіа. Вони ненавидять мене за те, що я можу отримати чесне і нефільтроване повідомлення не від них», - написав Трамп.

The FAKE MSM is working so hard trying to get me not to use Social Media. They hate that I can get the honest and unfiltered message out. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Кремлі заявили, що недружні наміри Заходу щодо Росії не приховуються, але, попри все, Москва розраховує, що позиція США в питанні відносин з РФ проясниться. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми бачимо дуже багато недружніх проявів. Їх видно неозброєним оком. Справа не тільки у Вашингтоні, не тільки в недружніх заявах і навіть фактах, коли вони не приховують своїх недружніх помислів щодо нас», - сказав Пєсков.