Санкції Ради безпеки ООН Північна Корея тлумачить як оголошення війни

Північна Корея піддала критиці санкції, введені проти неї Радою безпеки ООН у відповідь на ядерні випробування, назвавши їх рівнозначними оголошенню війни.

Як передає Рейтер, у заяві представника МЗС КНДР, що транслювалася по телебаченню, а потім поширеної у пресі, сказано, що Пхеньян не піддасться тиску з боку США.

"Резолюція Ради безпеки, про це навіть немає необхідності говорити, не може бути витлумачена інакше як оголошення війни проти КНДР - оскільки вона грунтується на сценарії, відповідно до якого США хочуть знищити соціалістичну систему корейського типу, що спирається на народні маси", - наводить слова представника північно-корейського МЗС інформаційне агентство KCNA.

У заяві також сказано, що КНДР має право на володіння ядерною зброєю.

Як повідомлялося, підземне ядерне випробування в КНДР було здійснено 9 жовтня.

15 жовтня Рада безпеки ООН ввела щодо КНДР жорсткі санкції, спрямовані на ліквідацію її ракетного і ядерного потенціалу. У одноголосно ухваленій резолюції Рада засудила ядерне випробування, оголошене КНДР, вказавши, що такий крок "був би явною загрозою міжнародному миру і безпеці".

РБ ООН зажадала, щоб КНДР не здійснювала нових ядерних випробувань чи запусків балістичних ракет і "повністю відмовилася від всієї ядерної зброї та існуючих ядерних програм, а також від усіх інших існуючих програм створення зброї масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет".

У разі невиконання цих вимог Рада безпеки буде готова задіяти статтю 41 Статуту ООН, яка передбачає "заходи, не пов`язані з використанням збройних сил", зокрема "повне або часткове припинення економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, телеграфних, радіо чи інших засобів сполучення, а також розрив дипломатичних відносин".

РБ ООН закликала КНДР негайно і без будь-яких попередніх умов повернутися за стіл шестисторонніх переговорів з північно-корейської ядерної проблеми, а також зажадала від неї негайно відкликати свою заяву про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.