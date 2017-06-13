Сенатори США погодили законопроект щодо посилення санкцій проти Росії

Сенатори США погодили законопроект, який передбачає нові санкції проти Росії через її втручання в президентські вибори у США, водночас законодавчо закріплюючи і нинішні санкції через агресію Росії в Україні. Сенатори оголосили про двопартійну угоду щодо документу, пише «Радіо Свобода».

Сенатори від Демократичної та Республіканської партій з комітету із міжнародних відносин і банківського комітету погодилися із поправкою, яка додаватиметься до законопроекту про санкції щодо Ірану, який також накладе на Росію нові санкції через порушення прав людини і надання зброї уряду президента Сирії Башара аль-Асада.

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У той же час, що стосується санкцій пов’язаних із виборами, то вони стосуватимуться «осіб, які здійснюють зловмисну кіберактивність від імені уряду Росії», йдеться в короткому поясненні до законопроекту.

Видання також наголошує, що двопартійна поправка також передбачає застосування існуючих санкцій, які було введено відповідно до президентського указу, за умови, що Конгрес зможе розглянути і потенційно заблокувати будь-які спроби Білого дому пом’якшити такі санкції стосовно Росії.

«Кодифікуючи існуючі санкції і вимагаючи від Конгресу перегляду будь-якого рішення послабити чи посилити їх, ми гарантуємо, що Сполучені Штати продовжать карати президента Володимира Путіна за його нерозумні й дестабілізуючі дії», – сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. Він додав, що нові санкції також відправлять Росії від Вашингтона «потужну і двопартійну заяву».

Очікується, що поправка буде проголосована разом із законопроектом про санкції щодо Ірану вже цього тижня.

Як повідомляв УНІАН раніше, 12 червня повідомлялось, що Сенат США зможе прийняти закон, який покарає РФ за втручання у вибори в Америці. Документ може бути ухвалений вже цього тижня. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем.

"Будь-який член Конгресу, який не хоче покарати Росію за те, що вони зробили зраджує демократію. І якщо президент не підпише цей законопроект, щоб покарати Росію, він зрадить демократію", - зауважив Грем.