Соратники Ходорковського опублікували відео з онукою Путіна

"Центр управління розслідуваннями" (ЦУР) опублікував відеозапис, на якому нібито присутня внучка президента Росії Володимира Путіна, передає Дождь.

У відео ЦУР наголошується, що мова йде про дитину старшої дочки президента Марії. Там стверджується, що зараз дитині п'ять років. Відео було знято в будинку в Ново-Огарьово в 2013 році, відзначають в ЦУР.

Як розповів головний редактор ЦУР Андрій Коняхін, це відео було взято з облікового запису «ВКонтакте» Марії Воронцової - імовірно старшої дочки Путіна, яка зараз живе в Голландії під іншим ім'ям. Аккаунт був видалений через тиждень після розслідування The New Times «Перша дочка країни».

У розслідуванні The New Times зазначалося, що Марія заміжня за голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. За інформацією видання, старша дочка Путіна чотири рази змінювала прізвище. У 2011 році вона під прізвищем Воронцова закінчила факультет фундаментальної медицини МДУ, потім поступила в аспірантуру Ендокринологічного наукового центру (ЕНЦ) МОЗ. У Кремлі коментувати розслідування The New Times про старшу дочку Путіна відмовилися.

Раніше колишній глава ЮКОСу Михайло Ходорковський розповів, що «Центр управління розслідуваннями» - один з його проектів.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю Оліверу Стоуну Путін заявив, що його дочки не займаються політикою. «Вони не займаються політикою, вони не займаються великим бізнесом, вони займаються наукою, освітою», - розповів Путін. Він додав, що пишається своїми дітьми.

Що стосується онуків - за словами Путіна, йому рідко вдається бачитися і проводити з ними час.