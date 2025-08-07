Голова Нацбанку вважає, що питання зміни головної курсоутворюючої валюти заполітизоване.

Національний банк України не планує найближчим часом переходити на розрахунок офіційного курсу гривні першопочатково до євро, а зробить це, коли такого рішення потребуватиме економіка. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив очільник регулятора Андрій Пишний.

"Рішення ми повинні будемо ухвалювати на рівні нашої внутрішньої в Національному банку операційної моделі після глибокого аналізу. Воно не швидке, воно не станеться завтра чи післязавтра. Але ми кожен день дивимося та аналізуємо", - зауважив очільник НБУ.

Він вважає, що питання "переприв’язки" гривні з долара до євро заполітизоване, і додає, що "все це більше технічні речі".

"Ми зробимо те, що вимагатиме структура української економіки, її стійкий розвиток", - наголосив Пишний.

Водночас, за словами голови Нацбанку, якщо це рішення буде прийняте, населення не відчує наслідків.

"Якщо це потрібно буде робити, ми це рішення ухвалимо, і ви навіть не відчуєте цього", - зауважив він.

16 січня заступниця голови правління НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Україна планує зробити євро головною курсоутворюючою валютою. Вона запевнила, що перехід відбуватиметься непомітно для ринку.

Зі свого боку, віцепрезидент Асоціації Українських Банків Сергій Мамедов вважає, що курсовий перехід на євро можливий не раніше 2028 року за умови, зокрема, припинення бойових дій та суттєвого збільшення обсягу європейських інвестицій.

