Одномоментного вилучення копійок з обігу запровадження шагів не потребує.

В Україні можуть замінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг". Це рішення залежить від парламенту та від політичної волі.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю "РБК- Україна".

"Рішення залежить від парламенту і від політичної волі. Я був і залишаюся переконаним у тому, що ми зобов'язані це зробити – повернути питому українську історичну назву розмінній монеті. Вона в нас є, і це не копійка. Копійка – це шматок Москви, який у нас залишається в кишені, на наших цінниках, а головне, – в голові", - сказав він.

Відео дня

Пишний наголосив, що для нього – це питання декомунізації, деколонізації, повернення до своїх витоків і до власних історичних цінностей. За його словами, попри те, що Нацбанк розглядає можливість поступового вилучення з обігу розмінної монети номіналом 10 копійок, якийсь час, впродовж наступних кількох років, монета номіналом 50 копійок ще буде залишатися в обігу, бо на неї є попит з боку торгівлі. Це означає, що НБУ повинен буде підтримувати і докарбовувати якусь частину цих монет.

"Коли мені кажуть про те, що їх немає в обігу, я кажу, вибачте, є. Загалом майже 1 млрд 400 млн монет номіналом 50 копійок перебувають в обігу. Щороку ми повинні докарбовувати їх для того, щоб підтримувати якість готівкового обігу. І ми повинні з огляду на те, що немає рішення Верховної Ради, докарбовувати знову цього року 20 млн монет номіналом 50 копійок", - сказав він.

Голова Нацбанку підкреслив, що рішення перейти на шаги не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу, а воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів.

Пишний наголосив, що жодних додаткових витрат з державного бюджету подібна заміна не вимагає. Також одномоментного вилучення копійок з обігу це не потребує, просто в якийсь момент будуть ходити одночасно два види розмінної монети - 50 копійок і 50 шагів.

Голова НБУ також висловив нерозуміння з приводу того, що Верховна Рада затягує вирішення цього питання. За його словами, необхідно поставити у цьому питанні крапку і завершити грошову реформу, зробити українську грошову одиницю "абсолютно суверенною, незалежною і жодним чином не спорідненою навіть у найменших своїх проявах з державою-агресором".

"Ми будемо працювати і надалі на те, щоб переконувати і адвокатувати. Мабуть, зараз варто зробити знижку на період відпусток. Я сподіваюся, що до наступної дати – 2 вересня 2026 року, коли ми святкуватимемо 30-річчя української гривні, ми зробимо їй такий подарунок. І приберемо остаточно цей московський слід. Але дуже сподіваюся, що це станеться ще цього року", - підсумував Пишний.

Перехід з копійок на шаги – головні новини

У вересні 2024 року Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Рішення пояснювалося необхідністю відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначав, що дискусія щодо запровадження в Україні нової монети "шаг" в своїй основі має дуже глибоке наукове дослідження, яке підтвердило, що питомою українською назвою дрібної монети, однієї сотої фракції української гривні, є шаг.

У квітні цього року Пишний повідомляв, що наступний плановий тираж монет в Україні може бути вже в шагах, а не копійках. При цьому вже випущені монети не будуть насильно вилучатися з обігу, тож певний час одночасно використовуватимуться і копійки, і шаги.

Вас також можуть зацікавити новини: