Екологи зазначили, що переміщення і поведінка китів багато говорять про стан океану.

Вчені забили на сполох, помітивши значне зниження кількості звуків, які видають сині кити.

Як пише The Economic Times, вчені використовували спеціальні підводні гідрофони (водні аналоги мікрофонів) для запису і відстеження звуків морських мешканців і виявили значне зниження кількості криків китів. Ці записи допомагають ученим відстежувати морське життя і розуміти, як діяльність людини впливає на тварин.

Дослідження показало, що хвиля тепла призвела до скорочення кількості їжі, необхідної китам, і спровокувала згубні зміни в хімічному складі океану, що призвело до цвітіння токсичних водоростей.

"Це стало причиною наймасштабнішого отруєння морських ссавців за всю історію спостережень. Це важкі часи для китів", - розповів Джон Раян, біолог-океанограф із Дослідницького інституту акваріума затоки Монтерей.

Раян і група дослідників за 6 років спостережень виявили чіткі закономірності в співі китів за сезонами і роками. За випадковим збігом обставин, записи почалися під час найсильнішої морської хвилі тепла, небаченої раніше в цьому регіоні.

У результаті, згідно з дослідженням, кількість звуків, які видають сині кити, знизилася майже на 40%, а популяції криля й анчоуса різко скоротилися.

"Це все одно що намагатися співати, коли вмираєш з голоду. Вони витрачають весь свій час на пошуки їжі", - пояснив Раян.

Проблеми почалися з дивної ділянки незвично теплої води в Тихому океані, виявленої в 2013 році. До 2016 року ця ділянка розширилася до великої області протяжністю понад 3200 км. Різкий стрибок температури океану знищив основні джерела їжі для китів.

Вчені намагаються зрозуміти наслідки підвищення температури океану. І оскільки зміна клімату продовжує даватися взнаки, вони стурбовані майбутніми екстремальними погодними явищами, включно з морськими хвилями тепла. Вчені виявили, що тривалість цих хвиль тепла потроїлася з 1940-х років.

Келлі Бенуа-Берд, морський біолог з Акваріума затоки Монтерей, сказала:

"Ці морські хвилі тепла мають наслідки для всієї екосистеми. Якщо кити не можуть знайти їжу, а вони можуть перетнути все західне узбережжя Північної Америки, це дійсно масштабні наслідки".

Екологиня Університету штату Орегон Дон Барлоу додала: "Менше можливостей для годування" означає, що сині кити "витрачають менше зусиль на розмноження". Барлоу підкреслила, що їхні переміщення і поведінка багато говорять про стан океану. "Де вони перебувають і що роблять, може багато чого розповісти про стан екосистеми", - підсумувала вчена.

Раніше екологи в Червоному морі вперше в історії помітили синього кита. На думку низки експертів, кит міг заблукати під час міграції з теплих вод, де він проводить зиму, у холодні райони для спарювання.

