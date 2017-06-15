Путін заявив про готовність у разі необхідності надати політпритулок екс-голові ФБР Комі

Президент Росії Володимир Путін заявляє про готовність у разі необхідності надати політичний притулок колишньому директору Федерального бюро розслідувань Джеймсу Комі.

Про це він сказав під час спілкування з росіянами у ході чергової «прямої лінії».

«Він (екс-голова ФБР - УНІАН) сказав, що він записав розмову з президентом (США Дональдом Трампом - УНІАН), а потім через свого друга передав цю розмову в ЗМІ. Це вже звучить дивно, коли керівник спецслужби записує розмову з верховним головнокомандувачем, а потім через товариша передає в ЗМІ. А чим тоді директор ФБР відрізняється від пана Сноудена? Тоді він не керівник спецслужби, а правозахисник... якщо у зв'язку з цим проти нього виникнуть якісь переслідування, ми і йому готові будемо надати політичний притулок у Росії», - додав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі під час виступу на засіданні комітету з розвідки Сенату США заявив, що не сумнівається, що Росія втручалася в президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

Зокрема, на питання сенаторів, чи має він якісь сумніви щодо того, що Росія намагалася втручатися у вибори в 2016 році, Комі зазначив: «Не маю».

Також Комі не сумнівається, що російський уряд причетний до кібервтручання у виборчий процес, а також, що російська влада повністю усвідомлювала свої дії.

Разом з тим колишній директор ФБР впевнений, що втручання РФ у вибори не вплинуло на результат голосування.

«Я впевнений, що коли йшов з посади директора, я взагалі не бачив жодних ознак цього», - наголосив Комі.